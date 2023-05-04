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4 мая, 18:42

В Запорожье с 5 мая по 3 августа введён запрет на розничную продажу алкоголя

В Запорожской области с 5 мая введён запрет на продажу алкоголя в розницу, за исключением некоторых напитков. Запрет будет действовать до начала августа.

"Исключение — розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Ответственность за нарушение указа предусмотрена частью 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях", — написал в "Телеграме" врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Нарушившие указ должностные лица будут обязаны уплатить штраф в размере от 20 до 40 тыс. руб., юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 100 до 300 тыс. руб. В соответствии с законом алкогольная продукция будет конфискована.

Время продажи алкоголя в России в 2023 году

Время продажи алкоголя в России в 2023 году

Также запрет на розничную продажу алкоголя был объявлен в Курганской области, но он касается только праздничных дней — 1 и 9 мая.

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ТАСС / Роман Пименов

Ирина Фальке
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