В Запорожье с 5 мая по 3 августа введён запрет на розничную продажу алкоголя

В Запорожской области с 5 мая введён запрет на продажу алкоголя в розницу, за исключением некоторых напитков. Запрет будет действовать до начала августа.

"Исключение — розничная продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи. Ответственность за нарушение указа предусмотрена частью 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях", — написал в "Телеграме" врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Нарушившие указ должностные лица будут обязаны уплатить штраф в размере от 20 до 40 тыс. руб., юридические лица и индивидуальные предприниматели — от 100 до 300 тыс. руб. В соответствии с законом алкогольная продукция будет конфискована.