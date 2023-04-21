Первый регион России ввёл запрет на продажу алкоголя 1 и 9 мая

Департамент экономического развития Курганской области сообщил, что 1 и 9 мая в регионе будет введён запрет на продажу алкогольной продукции в розницу.

"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Департамент экономического развития Курганской области своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции", — говорится в заявлении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В департаменте уточнили, что требование распространяется на торговые точки, за исключением розничной продажи спиртного при оказании услуг в кафе и ресторанах.