Первый регион России ввёл запрет на продажу алкоголя 1 и 9 мая
В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая
Департамент экономического развития Курганской области сообщил, что 1 и 9 мая в регионе будет введён запрет на продажу алкогольной продукции в розницу.
"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Департамент экономического развития Курганской области своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции", — говорится в заявлении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
В департаменте уточнили, что требование распространяется на торговые точки, за исключением розничной продажи спиртного при оказании услуг в кафе и ресторанах.
Ранее МВД выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт Почты России. Такую позицию в министерстве объяснили тем, что предлагаемый законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним.
LIFE / Владимир Суворов