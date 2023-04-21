КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

21 апреля, 17:40

Первый регион России ввёл запрет на продажу алкоголя 1 и 9 мая

В Курганской области запретили розничную продажу алкоголя 1 и 9 мая

Департамент экономического развития Курганской области сообщил, что 1 и 9 мая в регионе будет введён запрет на продажу алкогольной продукции в розницу.

"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Департамент экономического развития Курганской области своим приказом установил 1 и 9 мая 2023 года запрет на продажу алкогольной продукции", — говорится в заявлении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

В департаменте уточнили, что требование распространяется на торговые точки, за исключением розничной продажи спиртного при оказании услуг в кафе и ресторанах.

В Севастополе отказались от проведения парада в День Победы

В Севастополе отказались от проведения парада в День Победы

Ранее МВД выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт Почты России. Такую позицию в министерстве объяснили тем, что предлагаемый законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним.

Обложка ©

LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке
  • Новости
  • Потребительский рынок
  • Общество
  • Экономика
  • Курганская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров