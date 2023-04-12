МВД выступило против эксперимента по онлайн-продаже вина через сайт Почты России

МВД России выступило против эксперимента по онлайн-продаже российского вина через сайт Почты России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства. Как отметили в ведомстве, алкоголь может попасть к подросткам, а доставку можно оформить куда угодно, хоть прямиком в школы.

"Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, так как приобретение через Интернет носит непубличный характер, а значит, алкоголь может быть заказан в том числе несовершеннолетними, а местом его доставки возможно определить любую территорию, где продажа такой продукции запрещена законом", — пояснили в МВД.

Вместе с тем законопроект не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи спиртного, а также риск увеличения противоправных действий в отношении доставляющих такую продукцию сотрудников Почты России. Согласно оценке МВД, идея данного проекта "содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан".