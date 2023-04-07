Кабмин одобрил эксперимент по продаже российского вина через сайт Почты России

О том, что Почта России собирается начать онлайн-продажу российского вина через свою инфраструктуру, стало известно ещё в 2021 году. К этой идее вернулись в 2022 году. Предполагается, что покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставка должна производиться не раньше чем через 24 часа.