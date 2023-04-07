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7 апреля, 15:25

Кабмин одобрил эксперимент по продаже российского вина через сайт Почты России

Правительство России одобрило законопроект, который позволит провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт Почты России с 1 ноября текущего года, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу кабмина.

"Законопроект одобрен и будет внесён в Государственную думу в установленном порядке", — рассказали журналистам в пресс-службе кабмина.

Стали известны детали эксперимента Почты России по онлайн-продаже вина

Стали известны детали эксперимента Почты России по онлайн-продаже вина

О том, что Почта России собирается начать онлайн-продажу российского вина через свою инфраструктуру, стало известно ещё в 2021 году. К этой идее вернулись в 2022 году. Предполагается, что покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставка должна производиться не раньше чем через 24 часа.

Обложка ©

Freepik / HelloDavidPradoPerucha

Наталья Исакова
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