Кабмин одобрил эксперимент по продаже российского вина через сайт Почты России
Правительство России одобрило законопроект, который позволит провести эксперимент по онлайн-продаже российского вина через сайт Почты России с 1 ноября текущего года, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу кабмина.
"Законопроект одобрен и будет внесён в Государственную думу в установленном порядке", — рассказали журналистам в пресс-службе кабмина.
О том, что Почта России собирается начать онлайн-продажу российского вина через свою инфраструктуру, стало известно ещё в 2021 году. К этой идее вернулись в 2022 году. Предполагается, что покупать вино могут только совершеннолетние граждане через специализированную витрину и это может быть только российский алкоголь. Кроме того, доставка должна производиться не раньше чем через 24 часа.
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