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5 мая, 17:15
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Десятки диверсантов ВСУ на пикапах попытались прорваться в Брянскую область

Mash: ВС РФ пресекли попытку прорыва украинских диверсантов в Брянскую область

ВС РФ отбили попытку прорыва нескольких десятков украинских диверсантов в Брянскую область. По данным телеграм-канала Mash, около 16:00 они зашли на территорию России через приграничный Стародубский район, однако российские военные дали им бой вблизи села Демьянки.

Диверсионно-разведывательная группа противника использовала несколько пикапов. Во всём районе объявили тревогу и выставили блокпосты, а местные жители спрятались в подвалах. Сейчас в регионе всё спокойно.

На месте диверсии на ж/д нашли флаг РДК, атаковавшего брянские сёла в начале марта

На месте диверсии на ж/д нашли флаг РДК, атаковавшего брянские сёла в начале марта

Ранее украинские беспилотники безуспешно попытались атаковать село Азаровка Стародубского района Брянской области. Ни один из сброшенных снарядов не попал в цель.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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