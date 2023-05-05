Десятки диверсантов ВСУ на пикапах попытались прорваться в Брянскую область

ВС РФ отбили попытку прорыва нескольких десятков украинских диверсантов в Брянскую область. По данным телеграм-канала Mash, около 16:00 они зашли на территорию России через приграничный Стародубский район, однако российские военные дали им бой вблизи села Демьянки.

Диверсионно-разведывательная группа противника использовала несколько пикапов. Во всём районе объявили тревогу и выставили блокпосты, а местные жители спрятались в подвалах. Сейчас в регионе всё спокойно.