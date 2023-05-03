КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 15:04

На месте диверсии на ж/д нашли флаг РДК, атаковавшего брянские сёла в начале марта

SHOT: На месте диверсии в Брянской области нашли флаг РДК

Диверсанты, подорвавшие железнодорожные пути в Брянской области, оставили на месте преступления флаг "Русского добровольческого корпуса". Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, в результате взрыва пострадал машинист состава, у него обнаружили лёгкое сотрясение.

Группировка РДК входит в состав ВСУ, её члены отметились нападением на приграничные сёла в Брянской области. В результате атаки были убиты двое местных жителей.

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

Напомним, вечером 2 мая в районе станции Снежетьская Брянской области прогремели взрывы на железной дороге, с рельсов сошли 26 из 70 вагонов грузового состава. Всего повреждено около 500 метров полотна, другие поезда пустили по запасному пути. По предварительным данным, взрывчатка была заложена в нескольких местах. Диверсантов ищут. Транспортная прокуратура инициировала проверку. Следственный комитет опубликовал видео с места происшествия.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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