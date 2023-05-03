СК РФ опубликовал видео с места диверсии на железной дороге под Брянском
На место происшествия на железной дороге в Брянской области выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Кадры с места их работы опубликованы в телеграм-канале ведомства.
Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России изучают место происшествия на железной дороге в Брянской области. Видео © t.me / "Следком"
"Незамедлительно на место происшествия выехали следователь и следователь-криминалист следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — сказано в сообщении.
Ранее Лайф писал, что вечером 2 мая в Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге. По предварительным данным, СВУ были заложены в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области.
t.me / "Следком"