КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 21:53

СК РФ опубликовал видео с места диверсии на железной дороге под Брянском

На место происшествия на железной дороге в Брянской области выехали следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Кадры с места их работы опубликованы в телеграм-канале ведомства.

Следователи и криминалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России изучают место происшествия на железной дороге в Брянской области. Видео © t.me / "Следком"

"Незамедлительно на место происшествия выехали следователь и следователь-криминалист следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего", — сказано в сообщении.

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

Ранее Лайф писал, что вечером 2 мая в Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге. По предварительным данным, СВУ были заложены в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут. В результате происшествия никто не пострадал. Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области.

Обложка ©

t.me / "Следком"

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров