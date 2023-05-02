При новом сходе вагонов в Брянской области никто не пострадал
РЖД: В результате новых взрывов на ж/д путях в Брянской области пострадавших нет
В результате схода 20 вагонов с рельсов в Брянской области пострадавших нет, сообщает пресс-служба РЖД.
"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет", — говорится в сообщении.
На место происшествия уже направлены пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская – Белые Берега пока приостановлено.
Ранее Лайф писал, что вечером 2 мая в Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге. По предварительным данным, СВУ было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут.
Напомним, до этого в Брянской области была совершена другая диверсия. В Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся, также с путей сошло семь вагонов, но, к счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, железную дорогу могли подорвать два диверсанта. Движение поездов на перегоне уже восстановлено.
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