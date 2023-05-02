При новом сходе вагонов в Брянской области никто не пострадал

В результате схода 20 вагонов с рельсов в Брянской области пострадавших нет, сообщает пресс-служба РЖД.

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская – Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошёл сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда. По предварительной информации, пострадавших нет, открытого горения нет", — говорится в сообщении.

На место происшествия уже направлены пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская – Белые Берега пока приостановлено.