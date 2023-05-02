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2 мая, 17:45

В Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге

В Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге — по словам источника SHOT, их было три, с путей сошли два вагона.

Место подрыва состава в Брянской области. Видео © SHOT

Как уточняется в телеграм-канале, диверсия была совершена примерно в 20:00, на месте ЧП работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. СВУ было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут.

Напомним, ранее в Брянской области была совершена другая диверсия. В Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся, также с путей сошло семь вагонов, но, к счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, железную дорогу могли подорвать два диверсанта. Движение поездов на перегоне уже восстановлено.

Обложка ©

SHOT

Андрей Григорьев
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