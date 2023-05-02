В Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге — по словам источника SHOT , их было три, с путей сошли два вагона.

Как уточняется в телеграм-канале, диверсия была совершена примерно в 20:00, на месте ЧП работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет. СВУ было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут.