В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов
РЖД: Под Брянском восстановили движение поездов после схода вагонов с рельсов
Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха восстановлено после схода вагонов с рельсов из-за подрыва. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба РЖД.
Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановлено. Видео © Telegram / Телеграмма РЖД
"В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги", — говорится в сообщении.
Как отметили в РЖД, в ликвидации последствий инцидента приняли участия около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Было уложено порядка ста метров полотна. В РЖД также сообщили, что поезд №202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения согласно графику в 05:12, прибытие состава №204 по тому же маршруту ожидается по расписанию — в 10:24. При этом задержка следующего из Климов в Москву поезда составит примерно два часа.
По данным телеграм-канала SHOT, мощность взрыва на путях составляла примерно десять килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате было уничтожено около шести метров рельсов и разрушено четыре бетонные шпалы. После взрыва с рельсов сошли двухсекционный тепловоз, пять вагонов с щебнем и пиломатериалами, а также вытекло 12 тонн дизельного топлива. Не месте происшествия образовалась воронка, глубина которой составила 2,5 метра, а диаметр — 1,5 метра. Там помимо мусора нашли обломок молотка, банку из-под краски и обгоревшие провода. В результате подрыва ответственных за это диверсантов правоохранители продолжают искать, введён план "Перехват".
Напомним, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Также с путей сошло несколько вагонов, никто не пострадал. Пожар уже ликвидировали. Лайф публиковал первое видео с места происшествия.
Telegram / Телеграмма РЖД