В Брянской области восстановили прерванное взрывом движение поездов

Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха восстановлено после схода вагонов с рельсов из-за подрыва. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба РЖД.

Движение поездов на перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановлено. Видео © Telegram / Телеграмма РЖД

"В 4:53 мск РЖД открыли движение поездов на перегоне Унеча – Рассуха, нарушенное 1 мая из-за схода подвижного состава в результате незаконного вмешательства в работу железной дороги", — говорится в сообщении.

Как отметили в РЖД, в ликвидации последствий инцидента приняли участия около 300 железнодорожников и три восстановительных поезда. Было уложено порядка ста метров полотна. В РЖД также сообщили, что поезд №202 Новозыбков — Москва прибыл в пункт назначения согласно графику в 05:12, прибытие состава №204 по тому же маршруту ожидается по расписанию — в 10:24. При этом задержка следующего из Климов в Москву поезда составит примерно два часа.