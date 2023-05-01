Пущенный с рельсов под Брянском состав оказался белорусским

В результате подрыва железной дороги в Брянской области никто не пострадал. Об этом заявила в телеграм-канале пресс-служба Минтранса Белоруссии. Состав, как выяснилось, прибыл из соседней республики.

"Поезд № 2528 отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва восемь вагонов сошли с рельсов. Локомотивная бригада не пострадала", — говорится в сообщении.