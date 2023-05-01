Пущенный с рельсов под Брянском состав оказался белорусским
Минтранс Белоруссии: Локомотивная бригада не пострадала при взрыве под Брянском
В результате подрыва железной дороги в Брянской области никто не пострадал. Об этом заявила в телеграм-канале пресс-служба Минтранса Белоруссии. Состав, как выяснилось, прибыл из соседней республики.
"Поезд № 2528 отправился со станции Гомель назначением на станцию Брянск. В составе поезда было 78 вагонов. В результате взрыва восемь вагонов сошли с рельсов. Локомотивная бригада не пострадала", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что взрыв произошёл в 10:17. На место происшествия был отправлен восстановительный поезд. В расследовании инцидента участвуют представители РУП "Гомельское отделение Белорусской железной дороги".
Напомним, в Унечском районе Брянской области на 136-м километре железнодорожных путей Брянск – Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся. Также с путей сошло несколько вагонов, никто не пострадал. Пожар уже ликвидировали. Лайф публиковал первое видео с места происшествия.
Telegram / SHOT