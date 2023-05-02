Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов поезда под Брянском

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Брянский транспортный прокурор Константин Толмачёв на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", — указано в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл совещание с правоохранительными и оперативными службами на месте происшествия. Фото © t.me / AV БогомаZ

На место происшествия также выехал губернатор Брянской области Александр Богомаз, где провёл совещание с правоохранительными и оперативными службами. По его словам, для пассажиров направлений "Брянск – Орёл" и "Орёл – Брянск" организуют дополнительное сообщение.