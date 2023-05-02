КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 20:44

Транспортная прокуратура начала проверку после схода вагонов поезда под Брянском

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Брянский транспортный прокурор Константин Толмачёв на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб", — указано в сообщении Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл совещание с правоохранительными и оперативными службами на месте происшествия. Фото © t.me / AV БогомаZ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл совещание с правоохранительными и оперативными службами на месте происшествия. Фото © t.me / AV БогомаZ

На место происшествия также выехал губернатор Брянской области Александр Богомаз, где провёл совещание с правоохранительными и оперативными службами. По его словам, для пассажиров направлений "Брянск – Орёл" и "Орёл – Брянск" организуют дополнительное сообщение.

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

Ранее Лайф писал, что вечером 2 мая в Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге. По предварительным данным, СВУ было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

t.me / SHOT

Анатолий Симоненко
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