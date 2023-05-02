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2 мая, 20:28

Стала известна мощность взрыва на железной дороге под Брянском

SHOT: Мощность взрыва на ж/д путях под Брянском составила 6–7 кг тротила

<p>Кадры с места взрыва на ж/д путях Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50844" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кадры с места взрыва на ж/д путях Снежетьская — Белые Берега в Брянской области. Обложка © SHOT

Мощность взрыва, который сегодня устроили диверсанты на железнодорожном участке Снежетьская — Белые Берега в Брянской области, составила примерно 6–7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Как пишет канал со ссылкой на источники, предположительно, было обнаружено три точки контакта. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта

Поезд в Брянской области могли пустить с рельсов два диверсанта

Ранее Лайф писал, что вечером 2 мая в Брянской области вновь прогремели взрывы на железной дороге. По предварительным данным, СВУ было заложено в нескольких местах на железнодорожном полотне. Диверсантов ищут. В результате происшествия никто не пострадал. До этого в Брянской области была совершена другая диверсия: на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча сработало взрывное устройство, в результате чего локомотив сошёл с рельсов и загорелся.

Оксана Попова
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