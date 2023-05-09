Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что руководство страны ещё не утвердило окончательный план наступления ВСУ.

По словам Данилова, украинское командование рассматривает несколько вариантов контрнаступления, но они пока ещё "находятся в разработке". Таким образом, "принятие конкретного варианта будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения".

"Когда кто-то начинает о чём-то говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что окончательные планы ещё не утверждены", — добавил он.