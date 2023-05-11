Почему ВСУ могут остаться без "оружия победы" накануне контрнаступления Оглавление Боевое применение HIMARS на Украине Сколько установок HIMARS на Украине M142 HIMARS: Характеристики, дальность Российские системы радиоэлектронной борьбы ПВО России на Украине Пока США ищут способ решить проблему ВСУ, связанную с наступательным оружием, уже поставленные комплексы по необъяснимым причинам начинают ломаться и работать хуже, чем предполагалось изначально. 79523 79523 Мобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Обложка © Getty Images / Ezra Acayan

В июне 2022 года на Украину прибыла первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Этот высокоточный комплекс дал Киеву надежду на "коренной перелом" в боевых действиях, но чуда, на которое надеялись ВСУ, так и не произошло.

Боевое применение HIMARS на Украине

Мобильная артиллерийская ракетная система HIMARS. Фото © Getty Images / Anadolu Agency



6 мая американский телеканал CNN выпустил материал, посвящённый боевому применению РСЗО HIMARS на Украине. Используя данные американских, британских и украинских военных, журналисты констатировали неприятный для Киева факт — HIMARS не так эффективен, как считалось ранее.

— Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их (HIMARS). При этом остаётся непонятным, как ВС РФ могли так снизить эффективность этих систем, — отметили в CNN.

Это вынуждает американцев искать выходы из тупика. Однако с учётом того, что всё происходит накануне наступления, наблюдается некоторая нервозность.

— Одно дело — сдерживать ВС РФ там, где они сейчас находятся. Другое дело — выбить российские войска. Непонятно, какое для этого нужно оружие, — отметил отставной бригадир армии США генерал Стивен Андерсон в беседе с CNN.

Сколько установок HIMARS на Украине

Первые HIMARS Киев получил летом 2022-го. Согласно ноябрьскому докладу Пентагона, США прислали 38 РСЗО HIMARS (в полтора раза больше озвученного официально). У Госдепа другая цифра, и по этим данным, Киев получил 18 HIMARS от США и 10 от других союзников, плюс ещё 20 установок США пообещали прислать позже. Сколько из этого прислали и прислали ли вообще — неизвестно.

С июня по ноябрь 2022-го ВС РФ поразили 13 пусковых установок (ПУ) HIMARS. В начале апреля 2023-го российское военное ведомство докладывало, что ВС РФ нанесли удар ещё по 14 установкам HIMARS. Неоднократно поступала информация об уничтожении складов с боеприпасами к ним, а в последние дни регулярно сообщается о перехвате ракет.

M142 HIMARS: Характеристики, дальность

Ракета M142 HIMARS. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

M142 HIMARS — высокомобильный ракетный комплекс. Первые комплекты производитель системы поставлял Корпусу морской пехоты США в 2002-м, а развёртывание началось в 2005-м. Боевое крещение состоялось в ходе Иракской кампании в 2007-м. HIMARS стоит на вооружении шести стран, включая Украину, и ещё шесть государств, включая Польшу, числятся потенциальными операторами.

Масса комплекса — 11 тонн, скорость передвижения машины — 85 км/ч, запас хода — 480 км. Основное вооружение — шесть ракет РСЗО типа MLRS/GMLRS. Дальность применения при использовании штатного вооружения — примерно 80 км.

К сильным сторонам относятся дальность и высокая точность стрельбы. К минусам — относительно небольшая скорость передислокации.

Российские системы радиоэлектронной борьбы

Ахиллесова пята заложена в самом принципе работы HIMARS.

— HIMARS выступали как элемент контрбатарейной борьбы. Там важную роль играет выдача координат, но не ракете, которая летит, а самой станции (инерциальной системе управления с GPS). Она делает топопривязку, а относительно этой топопривязки делает расчёт по координатам. То есть всё происходит непосредственно в боевой машине. Если вы воздействуете комплексом РЭБ, который "бьёт" достаточно далеко, противник получает заведомо ложные координаты, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

По данным экспертов, ВС РФ превосходит ВСУ по уровню концентрации средств РЭБ. Этот фактор ставит под вопрос эффективность HIMARS. По словам генерала Стивена Андерсона, сейчас США работают над перепрограммированием HIMARS, чтобы вывести их из-под контроля ВС РФ. Но окажется ли контрмера эффективной в долгосрочной перспективе — большой вопрос.

— Защититься от этих помех при умном подходе можно. Волнует американцев как раз не это, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

ПВО России на Украине

По словам Леонкова, сначала HIMARS представляли проблему, поскольку ВСУ использовали их вместе с обычными РСЗО. Российские ПВО отражали первые волны удара, но был велик риск, что ракеты HIMARS останутся несбитыми. С течением времени выработались контрмеры.

— Сегодня наши комплексы ПВО, такие как "Тор", научились отличать HIMARS от других целей. И сейчас довольно эффективно сбивают именно HIMARS, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Боевая работа расчётного зенитного ракетного комплекса "Тор". Скрины © Telegram / Минобороны России

Кроме того, значительная часть реактивной артиллерии ВСУ выбивается российскими дронами "Ланцет". По этой причине украинские военные не спешат с отправкой в зону боевых действий американской РСЗО.

— Помимо того, наши станции контрбатарейной борьбы чётко фиксируют место дислокации HIMARS — и вскоре туда прилетает ракета, которая летит гораздо быстрее, чем HIMARS. Расчёт не успевает свернуться, и машина уничтожается, — отметил Леонков.

Уместно вспомнить один из минусов HIMARS — невысокую скорость передислокации машин, которая не позволяет сиюминутно уйти из-под удара.

По словам Леонкова, успеху способствует множество факторов, включая круглосуточную разведку и время реакции.

В итоге эффективность HIMARS падает благодаря российским РЭБ, число перехватов ракет растёт благодаря российским ПВО, а станции контрбатарейной борьбы всё чаще не позволяют расчёту нормально построить схему атаки.

Авторы Евгений Жуков