Почему спутники США на орбите глушить можно, а уничтожать нельзя Оглавление Отказ "умных бомб" на Украине Американские спутники на Украине Почему не работает спутниковая связь на Украине Противоспутниковое оружие Можно ли сбить спутник ракетой Средства радиоэлектронной борьбы Начало боевых действий в космосе — сценарий, который писатели-фантасты прогнозировали и красочно расписывали много раз. Но в действительности поражать спутники на орбите сложнее, чем кажется. И дело далеко не в технических возможностях. 23368 23368 Обложка © Getty Images / 3DSculptor

Гражданские, военные и квазигражданские спутники западных стран поставляли ВСУ разведданные задолго до начала СВО. Эти аппараты используются для наведения оружия и разведки. Чтобы понять специфику противоспутниковой борьбы, нужно оценить тонкую грань, разделяющую приемлемые и неприемлемые способы уничтожения таких аппаратов.

Отказ "умных бомб" на Украине

В середине апреля сразу несколько источников сообщили о сбоях американских "умных бомб" JDAM, переданных ВСУ. В документах высказывалось предположение, что взрыватели JDAM не были настроены должным образом, что и послужило причиной сбоя. К рабочим версиям также относятся проблемы с навигацией GPS и применение Россией ранее неизвестного типа противоспутникового оружия.

По своей сути JDAM (The Joint Direct Attack Munition) — это автономное устройство, которое корректируется со спутника. Система управления бомбой включает в себя GPS-модуль, который получает данные со спутника. Если связь между спутником на орбите и приёмником на значительном участке полёта нарушается, то бомба теряет устойчивость в полёте и падает в другом месте. В теории, воздействовать на спутники навигации на орбите можно созданием противоракет большой дальности, способных добраться до геосинхронной орбиты. Но это дорого и затратно, поэтому проще всего глушить связь между приёмником в бомбе и спутником на орбите с земли.

Почти сразу после развёртывания спутниковых технологий США на Украине стали поступать сведения, что во всех системах, как высокоорбитальных, так и низкоорбитальных, зафиксированы сбои. 19 апреля The Washington Post, со ссылкой на секретные документы Пентагона, писала, что Россия влияет на работу Starlink на Украине. Американские журналисты пришли к выводу, что российские войска в состоянии вывести из строя любую спутниковую систему США, в каком бы направлении она ни работала — связь, навигация или оптическая разведка.

Американские спутники на Украине

Спутник компании Maxar. Фото © maxar.com

Спутниковая группировка США включает в себя 1,4 тысячи спутников. Это без учёта примерно 2,4 тысячи низкоорбитальных спутников интернет-связи Starlink. В декабре 2022-го сообщалось, что только напрямую на Киев и военных Украины работает более 500 спутников США и НАТО, 70 из них — военные, остальные — двойного назначения, например спутники видовой разведки небезызвестной компании Maxar. Также в зоне СВО задействовано до 300 спутников Starlink, которые позиционируются как гражданские, однако по факту эта "квазигражданская инфраструктура" использовалась военными для построения информационной сети и в ряде случаев для управления беспилотниками.

СМИ много писали о том, что спутники США фотографировали важные стратегические объекты, где впоследствии ВСУ пытались совершать диверсии. К примеру, известно, что спутники Worldview-2 компании Maxar в прошлом году снимали сразу несколько важных объектов, по которым ВСУ пытались применять РСЗО HIMARS.

Почему не работает спутниковая связь на Украине

Спутниковая инфраструктура сама по себе уязвима. Есть несколько факторов, влияющих на работу космических объектов.

— Работе спутников в первую очередь мешает космический мусор, захламлённость орбиты. Электромагнитные бури, солнечная активность — общий фактор, влияющий на электронику на орбите, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

В феврале 2022-го из-за солнечной активности компания Starlink Илона Маска лишилась сразу 40 спутников. Для того чтобы нивелировать этот фактор, компания стала переводить спутники в безопасный режим с движением "узкой гранью вперед", который снижает сопротивление атмосферы. Однако если добавить к атмосферным явлениям внешнее воздействие, может получиться полноценное противоспутниковое оружие.

Спутник Starlink. Фото © Shutterstock

Противоспутниковое оружие

— Один из таких способов — разместить космический мусор. Условно говоря, запустить "металлические шарики" на низких орбитах, но на космонавтике это поставит крест, поскольку создаст опасность для МКС, для любых полётов, запусков и так далее. То есть делать это вне рамок глобальной войны бессмысленно, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Некоторые специалисты считают, что для борьбы со спутниками подошли бы лазерное оружие или электромагнитные излучения, но до практического использования таких методов ещё не дошло. А когда дойдёт и дойдёт ли вообще — информация закрытая.

Можно ли сбить спутник ракетой

Вопрос, можно ли сбить спутник ракетой, не относится к дискуссионным. Тут всё крайне определённо: технически — да, юридически нет.

— Почему нельзя сбивать спутники противоспутниковым оружием? Ну, во-первых, скажу, что такое оружие есть. К примеру, противоракеты "Нудоль" могут сбивать не только баллистические ракеты, но и спутники. Если это спутники низкоорбитальные, как Starlink, их значительно больше, и сбить все спутники практически невозможно. Также следует помнить, что любое уничтожение спутников другой страны на орбите — это акт агрессии, который может привести к глобальной войне, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Этого же мнения придерживается и авиационный эксперт, глава отраслевого издания Avia.ru Роман Гусаров.

— Если сбить спутник, фактически это будет расцениваться как нападение на страну. Это всё равно что потопить гражданский или военный корабль. Атака на любую инфраструктуру государства приравнивается к нападению. Это в перспективе имеет огромные последствия — как юридические, так и политические, — отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

К тому же в мировой истории ещё не было прецедентов, чтобы одна страна сбила иностранные спутники на орбите. Да и космическое пространство пока не приватизировано, а это значит, что на орбите могут находиться тысячи и десятки тысяч разных спутников.

Хотя техническая возможность для их уничтожения имеется давно. В ноябре 2021-го во время учений ВС РФ был сбит советский спутник "Целина-Д", находившийся в космосе с 1982 года. О сбитии спутников Украины речь идти не может по той простой причине, что у этого государства нет своих спутников и все данные, что получает Киев, поступают с иностранных аппаратов. И что в таком случае делать, если сбивать нельзя?

Средства радиоэлектронной борьбы

Работа подразделения радиоэлектронной борьбы. Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Остаются средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Глушение спутников с Земли не запрещено и, значит, юридически приемлемо. Спутники получают с Земли телеметрическую информацию и команды управления, и, если перейти на их частоту, можно "забить эфир" и затруднить управление космическими аппаратами.

— Радиоэлектронная борьба с Земли может влиять на те или иные параметры спутников, например, если они пользуются для связи. Низкоорбитальные спутники глушить достаточно тяжело. Это тоже нужно осознавать, потому что их много. Тем не менее в конкретной местности можно. GPS глушить намного проще, причём неважно — гражданский или военный, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам эксперта, основная проблема такого метода заключается в том, что помимо чужих спутников на орбите есть и российские.

— Оружие, средства противоспутникового подавления — всё это не избирательно. Когда мы глушим чужие спутники, это может коснуться и наших тоже, — отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Из всего этого можно сделать вывод, что единственным законным средством противоспутниковой борьбы являются средства РЭБ. Но и их нельзя использовать напропалую, и поэтому каждая из таких операций должна осуществляться с прогнозированием всех возможных рисков.

Авторы Сергей Андреев