Американские "умные бомбы" дали сбой на Украине
NBC: Секретные документы Пентагона выявили сбой в работе бомб JDAM на Украине
В работе управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые США направили Украине, произошёл сбой. Об этом стало известно из секретных документов Пентагона и американских разведслужб, которые попали в распоряжение редакции телеканала NBC.
В документах высказывается предположение, что взрыватели JDAM не были настроены должным образом, что и послужило причиной сбоя. Кроме того, предлагается проверить версию с некоторыми проблемами с GPS-сигналом. Возможной причиной этих помех американские специалисты называют российские глушители.
Напомним, 10 марта СМИ опубликовали видео первого применения ВСУ американской "умной бомбы", как ещё называют JDAM. Это произошло под Артёмовском (Бахмутом). Дальность применения — 72 километра. Это высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый компанией Boeing с 1997 года.
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