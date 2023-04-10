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10 апреля, 13:00

Американские "умные бомбы" дали сбой на Украине

NBC: Секретные документы Пентагона выявили сбой в работе бомб JDAM на Украине

В работе управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые США направили Украине, произошёл сбой. Об этом стало известно из секретных документов Пентагона и американских разведслужб, которые попали в распоряжение редакции телеканала NBC.

В документах высказывается предположение, что взрыватели JDAM не были настроены должным образом, что и послужило причиной сбоя. Кроме того, предлагается проверить версию с некоторыми проблемами с GPS-сигналом. Возможной причиной этих помех американские специалисты называют российские глушители.

Зона поражения: Что известно об умных бомбах JDAM-ER на Украине

Зона поражения: Что известно об умных бомбах JDAM-ER на Украине

Напомним, 10 марта СМИ опубликовали видео первого применения ВСУ американской "умной бомбы", как ещё называют JDAM. Это произошло под Артёмовском (Бахмутом). Дальность применения — 72 километра. Это высокоточный комплекс с планирующими авиабомбами, выпускаемый компанией Boeing с 1997 года.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
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