Американские "умные бомбы" дали сбой на Украине

В работе управляемых авиационных бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition), которые США направили Украине, произошёл сбой. Об этом стало известно из секретных документов Пентагона и американских разведслужб, которые попали в распоряжение редакции телеканала NBC.

В документах высказывается предположение, что взрыватели JDAM не были настроены должным образом, что и послужило причиной сбоя. Кроме того, предлагается проверить версию с некоторыми проблемами с GPS-сигналом. Возможной причиной этих помех американские специалисты называют российские глушители.