Армия России поставила в тупик США победой над HIMARS на Украине

Для военных экспертов из США остаётся непонятным то, как ВС РФ в рамках спецоперации на Украине подавили переданные ей ракетные комплексы HIMARS. Об этом сообщает военный журнал Military Watch.

"Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их. При этом остаётся непонятным, как российские вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем", — сказано в публикации.

По оценке американских аналитиков, реактивные артиллерийские установки в руках ВСУ в последнее время всё менее точны и эффективны. Авторы публикации считают, что в полномасштабной войне уязвимость HIMARS только возрастёт, ведь при таких условиях в первую очередь будут атакованы координирующие их спутники. Россия же пока не прибегает к подобным действиям.