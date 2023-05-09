Армия России поставила в тупик США победой над HIMARS на Украине
Military Watch: В США не понимают, как Армия России подавила HIMARS на Украине
Для военных экспертов из США остаётся непонятным то, как ВС РФ в рамках спецоперации на Украине подавили переданные ей ракетные комплексы HIMARS. Об этом сообщает военный журнал Military Watch.
"Российские средства ПВО стали всё чаще сбивать их. При этом остаётся непонятным, как российские вооружённые силы могли так снизить эффективность этих систем", — сказано в публикации.
По оценке американских аналитиков, реактивные артиллерийские установки в руках ВСУ в последнее время всё менее точны и эффективны. Авторы публикации считают, что в полномасштабной войне уязвимость HIMARS только возрастёт, ведь при таких условиях в первую очередь будут атакованы координирующие их спутники. Россия же пока не прибегает к подобным действиям.
Ранее Лайф писал о том, что США планируют избавить танки Abrams M1A1 от "чувствительных" технологий перед передачей Киеву. Это связано с опасением о том, что машины на поле боя могут попасть в руки российских военных.
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