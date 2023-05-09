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Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 15:18
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Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по Запорожью в День Победы

Рогов: ВСУ обстреляли село в Мелитопольском районе, погибла женщина

Вооружённые силы Украины 9 мая обстреляли село Плодородное Мелитопольского района Запорожья. Об этом рассказал руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В День Победы нацисты обстреляли село Плодородное Мелитопольского района", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, зафиксировано три прилёта реактивных снарядов залпового огня Himars по центру села. В результате обстрела погибла одна женщина, есть раненые.

ВСУ понесли тяжёлые потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ понесли тяжёлые потери на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Ранее Лайф писал о том, что украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по пункту содержания солдат ВСУ, которых взяли в плен бойцы ЧВК "Вагнер".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Илья Суриков
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