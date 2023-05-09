Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по Запорожью в День Победы
Рогов: ВСУ обстреляли село в Мелитопольском районе, погибла женщина
Вооружённые силы Украины 9 мая обстреляли село Плодородное Мелитопольского района Запорожья. Об этом рассказал руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В День Победы нацисты обстреляли село Плодородное Мелитопольского района", — написал он в телеграм-канале.
Предварительно, зафиксировано три прилёта реактивных снарядов залпового огня Himars по центру села. В результате обстрела погибла одна женщина, есть раненые.
Ранее Лайф писал о том, что украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по пункту содержания солдат ВСУ, которых взяли в плен бойцы ЧВК "Вагнер".
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency