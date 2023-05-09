Женщина погибла при ракетном ударе ВСУ по Запорожью в День Победы

Вооружённые силы Украины 9 мая обстреляли село Плодородное Мелитопольского района Запорожья. Об этом рассказал руководитель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В День Победы нацисты обстреляли село Плодородное Мелитопольского района", — написал он в телеграм-канале.

Предварительно, зафиксировано три прилёта реактивных снарядов залпового огня Himars по центру села. В результате обстрела погибла одна женщина, есть раненые.