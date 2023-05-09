ВСУ ударили из HIMARS по объекту с пленными украинскими военными
Пригожин обвинил ВСУ в ударе по пункту содержания пленных украинских военных
Украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по пункту содержания солдат ВСУ, которых взяли в плен бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, уточнив, что находившихся там украинцев готовили на обмен.
"Пленных лечили, кормили и так далее. Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько человек погибло, будем разбираться. <…> Уничтожают сами себя", — заявил Пригожин.
Глава ЧВК подчеркнул, что на место уже едет группа следователей, которые соберут данные о прилёте: установят точное оружие и с какой стороны был нанесён удар. У украинской стороны от этой атаки отвертеться не получится, добавил Пригожин.
"На первый взгляд все украинские пленные целы. Если вы хотели их уничтожить, то попробуйте ещё раз, координаты все есть, попадание неплохое", — добавил глава ЧВК.
Украинские войска не первый раз выпускают снаряды по местам содержания попавших в плен сослуживцев: в июле 2022 года ВСУ ударили из HIMARS по следственному изолятору в ДНР. В помещении находились 193 военнопленных украинца. В результате атаки погибли 50 человек, травмы различной степени тяжести получили 73 из находящихся внутри людей.
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