ВСУ ударили из HIMARS по объекту с пленными украинскими военными

Украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по пункту содержания солдат ВСУ, которых взяли в плен бойцы ЧВК "Вагнер". Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин, уточнив, что находившихся там украинцев готовили на обмен.

"Пленных лечили, кормили и так далее. Только что по этому объекту прилетели HIMARS. Сколько человек погибло, будем разбираться. <…> Уничтожают сами себя", — заявил Пригожин.

Глава ЧВК подчеркнул, что на место уже едет группа следователей, которые соберут данные о прилёте: установят точное оружие и с какой стороны был нанесён удар. У украинской стороны от этой атаки отвертеться не получится, добавил Пригожин.

"На первый взгляд все украинские пленные целы. Если вы хотели их уничтожить, то попробуйте ещё раз, координаты все есть, попадание неплохое", — добавил глава ЧВК.