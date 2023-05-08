США избавят танки Abrams от "чувствительных" технологий перед передачей Киеву

США планируют избавить танки Abrams M1A1 от "чувствительных" технологий перед передачей Киеву, опасаясь, что машины на поле боя могут попасть в руки российских военных. Об этом пишет газета USA Today, ссылаясь на мнение эксперта по российским вооружённым силам из научно-исследовательской некоммерческой организации RAND Corporation Колина Смита.



"Это может дать или не дать России возможность провести на них испытания и найти уязвимые места", — сообщил газете Смит.

По данным издания, американцы нередко поставляют странам упрощённые версии танков, удерживая для себя модели самого высокого класса. Каких именно технологий лишат Abrams перед передачей Украине, неизвестно.

В свою очередь пресс-секретарь Командования армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл подчеркнул, что, если бы эти танки пригнали на Украину сегодня, ВСУ не сумели бы использовать их на поле боя, ведь сначала им пришлось бы пройти обучение. Оно стартует в конце мая в Германии и продлится десять недель.