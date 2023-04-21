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21 апреля, 15:23

Пентагон ускорился с отправкой танков Abrams для ВСУ в Германию

Глава Пентагона Остин заявил, что танки Abrams направлены в ФРГ для обучения ВСУ

В ближайшее время США направят в Германию танки Abrams, на которых начнут обучаться украинские военные. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне.

"Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину ещё большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель", — уточнил он.

Остин добавил, что Киев уже получил от союзников более 230 танков, свыше полутора тысяч бронемашин и другую боевую технику вместе с боеприпасами.

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Ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что в передаче Abrams Украине нет никакого смысла. По его словам, решение поставить боевые машины было принято, чтобы склонить Германию к отправке Киеву танков Leopard. По данным агентства Reuters, США собираются начать поставки Abrams Киеву этой осенью.

Обложка ©

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Татьяна Миссуми
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