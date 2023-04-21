ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 апреля 2023, 15:23
4436

Пентагон ускорился с отправкой танков Abrams для ВСУ в Германию

Глава Пентагона Остин заявил, что танки Abrams направлены в ФРГ для обучения ВСУ

В ближайшее время США направят в Германию танки Abrams, на которых начнут обучаться украинские военные. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин после заседания контактной группы по Украине, которое проходит в Рамштайне.

"Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину ещё большим количеством бронетехники. Те танки, которые украинцам предстоит использовать для обучения, прибудут сюда, в Германию, в ближайшие несколько недель", — уточнил он.

Остин добавил, что Киев уже получил от союзников более 230 танков, свыше полутора тысяч бронемашин и другую боевую технику вместе с боеприпасами.

ВСУ получили американское оружие, созданное "для третьей мировой войны с Россией"
ВСУ получили американское оружие, созданное "для третьей мировой войны с Россией"

Ранее советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что в передаче Abrams Украине нет никакого смысла. По его словам, решение поставить боевые машины было принято, чтобы склонить Германию к отправке Киеву танков Leopard. По данным агентства Reuters, США собираются начать поставки Abrams Киеву этой осенью.

BannerImage

Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Германия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar