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9 апреля, 10:46

ВСУ получили американского оружие, созданное "для Третьей мировой войны с Россией"

19fortyfive: США передали ВСУ танки, созданные "для Третьей мировой с Россией"

В рамках мартовского пакета военной помощи Киеву Вашингтон направил танки M60 Patton, созданные "для Третьей мировой войны с Россией". Об этом рассказала обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

Работу над американским танком XM60 в США начали в конце 1950-х, чтобы не отставать от противника: тогда СССР разрабатывал Т-54/Т-55 — усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку, пишет Карлин. Танки M60 Patton, имеющие больший опыт использования, чем американские Abrams, вошли в пакет военной помощи Украине, указывает автор.

"Однако эти танки будут невооружёнными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, они предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты", — отмечает Карлин.

В Российской армии созданы особые группы для борьбы с западными танками

В Российской армии созданы особые группы для борьбы с западными танками

В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил 33-й по счёту пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 млн долларов. 4 апреля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,6 млрд долларов. В последний входят различные боеприпасы, артиллерийские снаряды, а также средства борьбы с беспилотниками, радары для систем ПВО и автотехника.

Обложка ©

Getty Images / Ceng Shou Yi / NurPhoto

Ирина Фальке
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