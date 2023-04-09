ВСУ получили американское оружие, созданное "для третьей мировой войны с Россией"
19fortyfive: США передали ВСУ танки, созданные "для третьей мировой с Россией"
В рамках мартовского пакета военной помощи Киеву Вашингтон направил танки M60 Patton, созданные "для третьей мировой войны с Россией". Об этом рассказала обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.
Работу над американским танком XM60 в США начали в конце 1950-х, чтобы не отставать от противника: тогда СССР разрабатывал Т-54/Т-55 — усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку, пишет Карлин. Танки M60 Patton, имеющие больший опыт использования, чем американские Abrams, вошли в пакет военной помощи Украине, указывает автор.
"Однако эти танки будут невооружёнными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, они предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты", — отмечает Карлин.
В начале марта госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил 33-й по счёту пакет военной помощи Украине, стоимость которого составляет 400 млн долларов. 4 апреля Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов. В последний входят различные боеприпасы, артиллерийские снаряды, а также средства борьбы с беспилотниками, радары для систем ПВО и автотехника.
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