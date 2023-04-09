В рамках мартовского пакета военной помощи Киеву Вашингтон направил танки M60 Patton, созданные "для третьей мировой войны с Россией". Об этом рассказала обозреватель портала 19fortyfive Майя Карлин.

Работу над американским танком XM60 в США начали в конце 1950-х, чтобы не отставать от противника: тогда СССР разрабатывал Т-54/Т-55 — усовершенствованный танк, способный нести высокоскоростную нарезную пушку, пишет Карлин. Танки M60 Patton, имеющие больший опыт использования, чем американские Abrams, вошли в пакет военной помощи Украине, указывает автор.

"Однако эти танки будут невооружёнными версиями M60. Как танковые мостоукладчики, они предназначены для разведения мостов через узкую местность и водные преграды всего за три минуты", — отмечает Карлин.