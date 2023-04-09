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Регион
Опубликовано 9 апреля 2023, 02:26
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В Российской армии созданы особые группы для борьбы с западными танками

В Армии России сформированы специальные противотанковые группы, задачей которых будет в ходе специальной военной операции уничтожать поставленные Западом Украине боевые машины. Такие подразделения созданы по указанию заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова, сообщает "Звезда".

"В соответствии с его указаниями начальник Главного управления боевой подготовки генерал-полковник Бувальцев со своим коллективом разработал методические рекомендации и организовал методику выполнения. А Центр боевой подготовки проводит и претворяет данные мероприятия в жизнь", — заявил начальник Центра боевой подготовки ВС РФ Евгений Арифулин.

Он отметил, что речь идёт о большой системной работе, и заверил, что проект продвигается согласно поставленным задачам.

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Как сообщал Лайф, ранее в Лондоне запереживали, что британский танк отвезут на парад в Москву. Это стало бы ударом по военной репутации Соединённого Королевства, считают там.

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Андрей Григорьев
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