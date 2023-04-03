В Лондоне запереживали, что британский танк отвезут на парад в Москву
Офицер Кроуфорд: Московский парад с захваченным Challenger стал бы ударом по Лондону
Если бы Армия России захватила британский танк Challenger на Украине и демонстративно провезла бы его перед зрителями парада на Красной площади, это стало бы ударом по военной репутации Лондона. Об этом заявил подполковник Стюарт Кроуфорд.
"Представьте, какой информационный эффект окажет захваченный неповреждённый Challenger 2, который покажут на Красной площади в Москве", — написал Кроуфорд в статье для издания Daily Express.
Он подчеркнул, что власти Украины и Великобритании должны соблюдать осторожность, так как россияне могут овладеть этими машинами на поле боя. Правда, Кроуфорд не уточнил, чем именно танк может заинтересовать российских инженеров и оружейников. При этом он признал, что Challenger 2 — довольно старая машина. Она не проходила основательную модернизацию и не приспособлена для боя в современных условиях, когда применяются дроны-камикадзе.
Ранее сообщалось, что украинские военные вернулись из Великобритании после прохождения курсов по управлению танками Challenger 2.
Wikipedia / Andrew Skudder