В Лондоне запереживали, что британский танк отвезут на парад в Москву

Если бы Армия России захватила британский танк Challenger на Украине и демонстративно провезла бы его перед зрителями парада на Красной площади, это стало бы ударом по военной репутации Лондона. Об этом заявил подполковник Стюарт Кроуфорд.

Он подчеркнул, что власти Украины и Великобритании должны соблюдать осторожность, так как россияне могут овладеть этими машинами на поле боя. Правда, Кроуфорд не уточнил, чем именно танк может заинтересовать российских инженеров и оружейников. При этом он признал, что Challenger 2 — довольно старая машина. Она не проходила основательную модернизацию и не приспособлена для боя в современных условиях, когда применяются дроны-камикадзе.