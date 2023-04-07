"Выстрелил — и забыл": Экс-советник Пентагона напомнил об опасности "Корнетов" для танков ВСУ
Экс-советник Пентагона Макгрегор: "Корнеты" будут сжигать танки при атаке ВСУ
Российские противотанковые ракетные комплексы способны уничтожать поставленные Украине танки "Леопард" и "Абрамс" в случае наступления ВСУ. Об этом заявил экс- советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — "Корнет". Дальность полёта её ракеты — около пяти тысячи метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нём. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику", — рассказал он в своём блоге на ютуб-канале.
Применение комплексов "Корнет" в СВО. Видео © Минобороны РФ
Макгрегор отметил, что немецкие "Леопарды" уже встречались с российскими "Корнетами": это было в Сирии, там они не смогли пережить такой дуэли с ПТРК.
Как сообщал Лайф, ранее в Лондоне запереживали, что британский танк отвезут на парад в Москву. Это стало бы ударом по военной репутации Соединённого Королевства, считают там.
Минобороны РФ