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7 апреля, 20:44

"Выстрелил — и забыл": Экс-советник Пентагона напомнил об опасности "Корнетов" для танков ВСУ

Экс-советник Пентагона Макгрегор: "Корнеты" будут сжигать танки при атаке ВСУ

Российские противотанковые ракетные комплексы способны уничтожать поставленные Украине танки "Леопард" и "Абрамс" в случае наступления ВСУ. Об этом заявил экс- советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — "Корнет". Дальность полёта её ракеты — около пяти тысячи метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нём. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику", — рассказал он в своём блоге на ютуб-канале.

Применение комплексов "Корнет" в СВО. Видео © Минобороны РФ

Макгрегор отметил, что немецкие "Леопарды" уже встречались с российскими "Корнетами": это было в Сирии, там они не смогли пережить такой дуэли с ПТРК.

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Как сообщал Лайф, ранее в Лондоне запереживали, что британский танк отвезут на парад в Москву. Это стало бы ударом по военной репутации Соединённого Королевства, считают там.

Обложка ©

Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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