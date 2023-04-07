"Выстрелил — и забыл": Экс-советник Пентагона напомнил об опасности "Корнетов" для танков ВСУ

Российские противотанковые ракетные комплексы способны уничтожать поставленные Украине танки "Леопард" и "Абрамс" в случае наступления ВСУ. Об этом заявил экс- советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

"У россиян есть несколько ракетных установок. Одна из таких — "Корнет". Дальность полёта её ракеты — около пяти тысячи метров и больше. Как только вы зафиксировали цель — вы производите выстрел и забываете о нём. Если боеголовка долетает до корпуса танка, любого танка, она поражает бронетехнику", — рассказал он в своём блоге на ютуб-канале.

Применение комплексов "Корнет" в СВО. Видео © Минобороны РФ

Макгрегор отметил, что немецкие "Леопарды" уже встречались с российскими "Корнетами": это было в Сирии, там они не смогли пережить такой дуэли с ПТРК.