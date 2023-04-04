ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 16:01
8080

Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов, который будет включать боеприпасы для систем ПРО и РСЗО, а также 23 миллиона патронов к стрелковому оружию.

"Сегодня Минобороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", — сообщила пресс-служба Пентагона.

В качестве помощи ВСУ получат от Вашингтона боеприпасы для ПРО Patriot ("Пэтриот"), РСЗО HIMARS ("Хаймарс"), артиллерийские снаряды. Помимо этого, в новый пакет включены средства борьбы с беспилотниками, боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, радары для систем ПВО, автотехника. Полный список выглядит так:

  • боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 120-мм миномётные снаряды;
  • 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
  • 25-мм боеприпасы;
  • ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
  • около 400 гранатомётов и 200 000 патронов;
  • 11 тактических машин для эвакуации техники;
  • 61 танкер с тяжёлым топливом;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжёлой техники;
  • контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
  • запасные части и другое полевое оборудование;
  • дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам;
  • 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;
  • три радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
  • 122-мм реактивные снаряды "Град";
  • ракетные установки и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм миномётные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм миномётные снаряды;
  • противотанковые системы Javelin;
  • противотанковые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к нему;
  • семь тактических машин для эвакуации техники;
  • восемь тяжёлых бензовозов и 105 бензовозов;
  • системы бронированных мостов;
  • четыре машины тылового обеспечения;
  • грузовики и десять прицепов для перевозки тяжёлой техники;
  • защищённое оборудование связи;
  • терминалы и услуги SATCOM.

О новом пакете помощи Пентагона ранее узнало агентство Reuters. Оно писало, что речь идёт о сумме 2,6 миллиарда долларов. В поставку войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды и машины для перевозки топлива.

Министр обороны Украины раскрыл, что попросил у Санта-Клауса
Министр обороны Украины раскрыл, что попросил у Санта-Клауса
BannerImage

Getty Images / Omar Marques

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar