США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов, который будет включать боеприпасы для систем ПРО и РСЗО, а также 23 миллиона патронов к стрелковому оружию.

"Сегодня Минобороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", — сообщила пресс-служба Пентагона.

В качестве помощи ВСУ получат от Вашингтона боеприпасы для ПРО Patriot ("Пэтриот"), РСЗО HIMARS ("Хаймарс"), артиллерийские снаряды. Помимо этого, в новый пакет включены средства борьбы с беспилотниками, боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, радары для систем ПВО, автотехника. Полный список выглядит так:

боеприпасы для ЗРК Patriot;

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм миномётные снаряды;

120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;

25-мм боеприпасы;

ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

около 400 гранатомётов и 200 000 патронов;

11 тактических машин для эвакуации техники;

61 танкер с тяжёлым топливом;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжёлой техники;

контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование;

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам;

10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;

три радара воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм реактивные снаряды "Град";

ракетные установки и боеприпасы;

120-мм и 81-мм миномётные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм миномётные снаряды;

противотанковые системы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

3600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к нему;

семь тактических машин для эвакуации техники;

восемь тяжёлых бензовозов и 105 бензовозов;

системы бронированных мостов;

четыре машины тылового обеспечения;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжёлой техники;

защищённое оборудование связи;

терминалы и услуги SATCOM.