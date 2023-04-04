Пентагон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $2,6 млрд
США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 2,6 миллиарда долларов, который будет включать боеприпасы для систем ПРО и РСЗО, а также 23 миллиона патронов к стрелковому оружию.
"Сегодня Минобороны объявило о новой критически важной помощи в сфере безопасности для Украины", — сообщила пресс-служба Пентагона.
В качестве помощи ВСУ получат от Вашингтона боеприпасы для ПРО Patriot ("Пэтриот"), РСЗО HIMARS ("Хаймарс"), артиллерийские снаряды. Помимо этого, в новый пакет включены средства борьбы с беспилотниками, боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, радары для систем ПВО, автотехника. Полный список выглядит так:
- боеприпасы для ЗРК Patriot;
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
- 120-мм миномётные снаряды;
- 120-мм и 105-мм танковые боеприпасы;
- 25-мм боеприпасы;
- ракеты с трубчатым пуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- около 400 гранатомётов и 200 000 патронов;
- 11 тактических машин для эвакуации техники;
- 61 танкер с тяжёлым топливом;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжёлой техники;
- контрольно-диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- запасные части и другое полевое оборудование;
- дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- девять 30-мм артиллерийских грузовиков противодействия беспилотным авиационным системам;
- 10 мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерным наведением;
- три радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- 130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;
- 122-мм реактивные снаряды "Град";
- ракетные установки и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм миномётные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм миномётные снаряды;
- противотанковые системы Javelin;
- противотанковые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- 3600 единиц стрелкового оружия и более 23 миллионов патронов к нему;
- семь тактических машин для эвакуации техники;
- восемь тяжёлых бензовозов и 105 бензовозов;
- системы бронированных мостов;
- четыре машины тылового обеспечения;
- грузовики и десять прицепов для перевозки тяжёлой техники;
- защищённое оборудование связи;
- терминалы и услуги SATCOM.
О новом пакете помощи Пентагона ранее узнало агентство Reuters. Оно писало, что речь идёт о сумме 2,6 миллиарда долларов. В поставку войдут радиолокационные станции воздушного наблюдения, противотанковые реактивные снаряды и машины для перевозки топлива.
Getty Images / Omar Marques