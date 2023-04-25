Пентагон пояснил, где задействуют отправленные в Германию танки Abrams

Американские танки Abrams, которые будут привезены в Германию, доставят туда для обучения украинских военных, а не для применения в боевых действиях на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Эти танки будут использоваться только в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину. Переоборудованные танки производятся с учётом спецификации для Украины и будут использоваться в боевых действиях", — подчеркнул Райдер.

Он также заявил, что танки, которые предназначены для обучения военных из Незалежной, будут выделены не из резервов Сухопутных сил США, а из других источников. По его словам, это даст возможность проводить обучение параллельно с созданием танков для ВСУ.