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24 апреля, 21:14

Пентагон пояснил, где задействуют отправленные в Германию танки Abrams

Пентагон: Танки Abrams в Германии нужны для обучения ВСУ

Американские танки Abrams, которые будут привезены в Германию, доставят туда для обучения украинских военных, а не для применения в боевых действиях на Украине. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Эти танки будут использоваться только в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге отправят на Украину. Переоборудованные танки производятся с учётом спецификации для Украины и будут использоваться в боевых действиях", — подчеркнул Райдер.

Он также заявил, что танки, которые предназначены для обучения военных из Незалежной, будут выделены не из резервов Сухопутных сил США, а из других источников. По его словам, это даст возможность проводить обучение параллельно с созданием танков для ВСУ.

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Ранее американский министр обороны Ллойд Остин проанонсировал отправку танков Abrams из США в Германию в ближайшее время.

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Wikipedia / Sgt. Aaron Ellerman

Анатолий Симоненко
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