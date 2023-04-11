Группировкам ВСУ на передовой не доверили распиаренные танки Leopard и Abrams
Советник Пушилина заявил, что на передовой пока не видно танков Leopard и Abrams
Танк Leopard 2A6. Фото © Getty Images / Sascha Schuermann
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на линии боевого соприкосновения в ДНР почти не представлена разрекламированная западная техника, в том числе танки Leopard и Abrams.
"Что касается разрекламированных танков Abrams, Leopard и других, с танками пока кризис, их пока практически не видно на фронте. Отмечено присутствие достаточного количества бронетранспортёров разных производителей: польских, европейских, американских. Техника так себе, если честно, она не отвечает на данный момент требованиям современного боя", — отметил Гагин в эфире телеканала "Россия-1" .
Он объяснил, что такая западная техника очень быстро сгорает, легко "поражается средствами даже неспециализированными, отчасти даже крупнокалиберным стрелковым оружием".
Ранее по указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Российской армии были созданы специальные группы, призванные бороться с отправленными Украине западными танками. По словам начальника Центра боевой подготовки ВС России Евгения Арифулина, работа в данном направлении носит системный характер и продвигается согласно поставленным задачам.