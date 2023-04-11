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Регион
Опубликовано 11 апреля 2023, 09:53
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Группировкам ВСУ на передовой не доверили распиаренные танки Leopard и Abrams

Советник Пушилина заявил, что на передовой пока не видно танков Leopard и Abrams

Танк Leopard 2A6. Фото © Getty Images / Sascha Schuermann

Танк Leopard 2A6. Фото © Getty Images / Sascha Schuermann

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на линии боевого соприкосновения в ДНР почти не представлена разрекламированная западная техника, в том числе танки Leopard и Abrams.

"Что касается разрекламированных танков Abrams, Leopard и других, с танками пока кризис, их пока практически не видно на фронте. Отмечено присутствие достаточного количества бронетранспортёров разных производителей: польских, европейских, американских. Техника так себе, если честно, она не отвечает на данный момент требованиям современного боя", отметил Гагин в эфире телеканала "Россия-1" .

Он объяснил, что такая западная техника очень быстро сгорает, легко "поражается средствами даже неспециализированными, отчасти даже крупнокалиберным стрелковым оружием".

Сколько танков Украина приготовила для наступления
Сколько танков Украина приготовила для наступления

Ранее по указанию замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в Российской армии были созданы специальные группы, призванные бороться с отправленными Украине западными танками. По словам начальника Центра боевой подготовки ВС России Евгения Арифулина, работа в данном направлении носит системный характер и продвигается согласно поставленным задачам.

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Андрей Бражников
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