Группировкам ВСУ на передовой не доверили распиаренные танки Leopard и Abrams

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что на линии боевого соприкосновения в ДНР почти не представлена разрекламированная западная техника, в том числе танки Leopard и Abrams.

"Что касается разрекламированных танков Abrams, Leopard и других, с танками пока кризис, их пока практически не видно на фронте. Отмечено присутствие достаточного количества бронетранспортёров разных производителей: польских, европейских, американских. Техника так себе, если честно, она не отвечает на данный момент требованиям современного боя", — отметил Гагин в эфире телеканала "Россия-1" .

Он объяснил, что такая западная техника очень быстро сгорает, легко "поражается средствами даже неспециализированными, отчасти даже крупнокалиберным стрелковым оружием".