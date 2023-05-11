Ставки высоки: Рогов предрёк, что будет с Зеленским после провала "контрнаступления ВСУ"
Рогов: Провал контрнаступления ВСУ плохо закончится для Зеленского
Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины, вероятность которого очень высока, заставит Запад "выбросить" президента Владимира Зеленского. Так считает глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всём его и выбросит за ненадобностью", — цитирует Рогова РИА "Новости".
При этом в Киеве и на Западе не первый месяц муссируется тема "контрнаступления". 3 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. В свою очередь Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что Киев может провалить контрнаступление и придётся "готовиться к следующему".
ТАСС / EPA