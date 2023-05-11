Ставки высоки: Рогов предрёк, что будет с Зеленским после провала "контрнаступления ВСУ"

Провал контрнаступления Вооружённых сил Украины, вероятность которого очень высока, заставит Запад "выбросить" президента Владимира Зеленского. Так считает глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Для Зеленского крайне велики ставки. Поражение в контрнаступлении боевиков ВСУ, вероятность которого крайне велика, плохо закончится для Зеленского. Запад обвинит во всём его и выбросит за ненадобностью", — цитирует Рогова РИА "Новости".