Главком ВСУ отказался от беседы с начальниками НАТО из-за "напряжённой ситуации"

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный отказался от видеовстречи с начальниками генштабов Военного комитета НАТО, сославшись на напряжённую ситуацию в Незалежной. Об этом заявил глава комитета адмирал Роб Бауэр.

"Я получил вчера письмо украинского командующего Залужного, который проинформировал, что ввиду напряжённой оперативной ситуации на земле не сможет принять участие в заседании Военного комитета НАТО даже в формате видеоконференции", — отметил Бауэр в начале заседания.

"План ещё в разработке": Киев призвал не верить даже Западу в теме контрнаступления ВСУ

При этом в Киеве и на Западе не первый месяц муссируется тема "контрнаступления". 3 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. В свою очередь, Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук.