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Опубликовано 11 мая 2023, 18:57
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Рогов уточнил у бойцов СВО с передовой данные о наступлении ВСУ на Запорожском фронте

Рогов не подтвердил данные о переходе ВСУ в контратаку на Запорожском фронте

Солдаты ВСУ. Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Солдаты ВСУ. Обложка © Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов не смог подтвердить сообщения о переходе ВСУ в полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте. Он связался с бойцами на передовой, которым также об этом ничего не известно.

"Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию", — написал он у себя в "Телеграме".

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Напомним, Киев неоднократно угрожал, что скоро начнёт масштабное контрнаступление. А сегодня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки, а также не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники.

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Андрей Бражников
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