Рогов уточнил у бойцов СВО с передовой данные о наступлении ВСУ на Запорожском фронте

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов не смог подтвердить сообщения о переходе ВСУ в полномасштабное контрнаступление на Запорожском фронте. Он связался с бойцами на передовой, которым также об этом ничего не известно.

"Дорогие друзья, информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию", — написал он у себя в "Телеграме".