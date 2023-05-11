Киев медлит с началом контрнаступления, так как боится "получить по зубам" и разозлить этим украинцев, которые в ответ сметут собственное руководство. Об этом Лайфу сказал депутат Госдумы, первый зампредседателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о переносе контрудара.

"Зеленский просто боится, но не контрнаступления, в котором сам участвовать не будет, а собственного катастрофического положения после того, как мы эти атаки отобьём. Кресло под ним не только закачается, но и непременно упадёт, когда люди на Украине, наконец, поймут, в какую кровавую заварушку втянул страну их президент", — объяснил депутат.

По его словам, Киев прекрасно готов к наступлению, так как его давно напичкали оружием страны Запада, поэтому отговорки Зеленского — лишь прикрытие. Реальность такова, что Украина прекрасно понимает, что её атака обернётся провалом, вот и приходится тянуть время, ведь последствия неудачи выльются Киеву катастрофой, продолжил Журавлёв.

"Мы обязательно так дадим им по зубам, что мало не покажется. И поток убитых и раненых украинских военных, который непременно потянется с мест боёв, может запросто смести с вершины власти и Зеленского, и всю его полусумасшедшую клику", — заключил собеседник Лайфа.