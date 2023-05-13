Регион

Уведомления отключены

13 мая, 11:22

Сбиты самолёты ВСУ, ударившие по Луганску ракетами Storm Shadow

В Минобороны подтвердили, что ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow

Для нанесения удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, которые они недавно получили от Великобритании. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что боевые самолёты ВСУ в пятницу вечером нанесли удары по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов, есть пострадавшие среди местных жителей.

"Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что истребительная авиация ВКС России сбила наносивший удар самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29.

Сенатор Лантратова: В Луганске после обстрела госпитализировано два человека

Сенатор Лантратова: В Луганске после обстрела госпитализировано два человека

Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины вновь применили англо-французскую дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow для удара по посёлку Юбилейный в Луганске 13 мая.

Обложка ©

Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров