Сбиты самолёты ВСУ, ударившие по Луганску ракетами Storm Shadow

Для нанесения удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, которые они недавно получили от Великобритании. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

В ведомстве указали, что боевые самолёты ВСУ в пятницу вечером нанесли удары по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов, есть пострадавшие среди местных жителей.

"Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он добавил, что истребительная авиация ВКС России сбила наносивший удар самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29.