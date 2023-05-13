Сбиты самолёты ВСУ, ударившие по Луганску ракетами Storm Shadow
В Минобороны подтвердили, что ВСУ ударили по Луганску ракетами Storm Shadow
Для нанесения удара по Луганску ВСУ использовали ракеты Storm Shadow, которые они недавно получили от Великобритании. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.
В ведомстве указали, что боевые самолёты ВСУ в пятницу вечером нанесли удары по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам". В результате атаки зафиксированы разрушения жилых домов, есть пострадавшие среди местных жителей.
"Есть разрушения ближайших жилых домов. Пострадали мирные жители, в том числе шесть детей", — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он добавил, что истребительная авиация ВКС России сбила наносивший удар самолёт Су-24 и прикрывавший его истребитель МиГ-29.
Ранее Лайф писал о том, что Вооружённые силы Украины вновь применили англо-французскую дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow для удара по посёлку Юбилейный в Луганске 13 мая.
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