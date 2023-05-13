ВСУ ударили по пригороду Луганска крылатой ракетой Storm Shadow

Сегодня, 13 мая, Вооружённые силы Украины вновь применили англо-французскую дальнобойную крылатую ракету Storm Shadow для удара по посёлку Юбилейный в Луганске. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, и показали кадры разрушений.

Последствия обстрела посёлка Юбилейный в Луганске ракетой Storm Shadow. Видео © Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

"13 мая в 09:15 ВСУ нанесли ракетный удар по посёлку Юбилейный города Луганска (ЛНР) с применением одной крылатой ракеты Storm Shadow (англо-французского производства)", — говорится в сообщении.

На данный момент известно об одной пострадавшей женщине 1943 года рождения. В результате обстрела повреждено остекление семи многоквартирных жилых домов, 25 гаражей, 15 легковых автомобилей, а также линия электропередачи.