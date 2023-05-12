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12 мая, 15:43

В Луганске раздалось два громких взрыва

Жители Луганска услышали два громких взрыва. После этого в районе одного из заводов появились клубы дыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство отмечает, что к месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики.

В Мелитополе местный замминистра пострадал при взрыве бомбы

В Мелитополе местный замминистра пострадал при взрыве бомбы

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении жилых домов в результате взрыва и падения двух беспилотников.

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Telegram / LIC_LPR

Андрей Григорьев
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