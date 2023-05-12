В Луганске раздалось два громких взрыва

Жители Луганска услышали два громких взрыва. После этого в районе одного из заводов появились клубы дыма. Об этом сообщает РИА "Новости".

Агентство отмечает, что к месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики.