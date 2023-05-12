В Луганске раздалось два громких взрыва
Жители Луганска услышали два громких взрыва. После этого в районе одного из заводов появились клубы дыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Агентство отмечает, что к месту предполагаемых взрывов выдвинулись сотрудники экстренных служб. Стоит отметить, что сегодня в ЛНР отмечают День Республики.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении жилых домов в результате взрыва и падения двух беспилотников.
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