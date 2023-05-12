В Мелитополе местный замминистра пострадал при взрыве бомбы

В Запорожской области России при подрыве самодельного взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как рассказали в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. По данным СК, самодельное взрывное устройство было заложено 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома. Оно было приведено в действие, когда исполняющий обязанности заместителя министра выходил из подъезда.

"В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", — рассказали в СКР.