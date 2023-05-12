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12 мая, 13:36

В Мелитополе местный замминистра пострадал при взрыве бомбы

СК: В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра строительства Запорожья

В Запорожской области России при подрыве самодельного взрывного устройства пострадал исполняющий обязанности замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Как рассказали в ведомстве, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. По данным СК, самодельное взрывное устройство было заложено 12 мая в мусорной урне у подъезда многоквартирного дома. Оно было приведено в действие, когда исполняющий обязанности заместителя министра выходил из подъезда.

"В результате мужчине причинены минно-взрывные травмы. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение", — рассказали в СКР.

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Ранее Лайф писал, что в Мелитополе было совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, судья в результате действий злоумышленников не пострадал: удар приняли на себя двое охранников, которые сейчас госпитализированы.

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ТАСС / "Ведомости" / Максим Стулов

Андрей Григорьев
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