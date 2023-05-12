В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
В Мелитополе рано утром произошёл взрыв, сработало взрывное устройство
В Мелитополе рано утром в пятницу, 12 мая, прозвучал взрыв. По данным местных властей, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство.
"В Мелитополе около 06:50 на улице Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале Администрации Мелитополя.
В результате инцидента никто не пострадал. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стёкла в ближайшем доме. На месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее Лайф писал, что в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сам судья в результате действий злоумышленников не пострадал: удар приняли на себя двое охранников, которые сейчас госпитализированы.
ТАСС / Сергей Мальгавко