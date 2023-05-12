В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе рано утром в пятницу, 12 мая, прозвучал взрыв. По данным местных властей, вероятно, сработало самодельное взрывное устройство.

"В Мелитополе около 06:50 на улице Шмидта прозвучал взрыв. По предварительной информации, в мусорном баке сработало СВУ", — говорится в сообщении в телеграм-канале Администрации Мелитополя.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждены стоявшие рядом автомобили, взрывной волной выбиты стёкла в ближайшем доме. На месте ЧП работают оперативные службы.