Балицкий сообщил о покушении на председателя суда Запорожской области
В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил в четверг в своём телеграмм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сам судья в результате действий злоумышленников не пострадал: удар приняли на себя двое охранников, которые сейчас госпитализированы.
"Это покушение — не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни", — указал Балицкий.
Он напомнил, что при непосредственном участии председателя суда на территории Запорожской области в короткие сроки было обеспечено функционирование правосудия: местные суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских и административных дел, запущена работа пенитенциарной системы.
Напомним, что 3 апреля президент Владимир Путин подписал пакет из восьми законов о создании судов в новых регионах России. Первый же блок законов предусматривал создание верховного и арбитражного суда в ДНР и ЛНР, а также областных и арбитражных судов в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, создаются Донецкий, Луганский, Херсонский и Запорожский гарнизонные военные суды, межрайонные, районные и городские суды.
ТАСС / Гавриил Григоров