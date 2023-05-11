Балицкий сообщил о покушении на председателя суда Запорожской области

В Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. Об этом сообщил в четверг в своём телеграмм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, сам судья в результате действий злоумышленников не пострадал: удар приняли на себя двое охранников, которые сейчас госпитализированы.

"Это покушение — не что иное, как очередная попытка киевских нацистов дестабилизировать обстановку на территории нашего региона, препятствовать становлению мирной жизни", — указал Балицкий.

Он напомнил, что при непосредственном участии председателя суда на территории Запорожской области в короткие сроки было обеспечено функционирование правосудия: местные суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских и административных дел, запущена работа пенитенциарной системы.