Арсенал СВУ под Москвой и сообщники: Глава СКР раскрыл новые детали подрыва машины с Прилепиным
Бастрыкин: В Подмосковье нашли тайник с боеприпасами для подрыва авто Прилепина
Место подрыва автомобиля писателя Прилепина. Обложка © ТАСС / Стрингер
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил новые подробности покушения на убийство писателя Захара Прилепина. По его словам, тайник с боеприпасами, с помощью которых была взорвана машина жертвы, находился в Московской области.
"Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы", — заявил Бастрыкин на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках Петербургского международного юридического форума.
Ещё одна деталь — обвиняемый в покушении на писателя был исполнителем. В планировании теракта ему помогали соучастники, правоохранители уже пытаются их установить.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.