Арсенал СВУ под Москвой и сообщники: Глава СКР раскрыл новые детали подрыва машины с Прилепиным

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил новые подробности покушения на убийство писателя Захара Прилепина. По его словам, тайник с боеприпасами, с помощью которых была взорвана машина жертвы, находился в Московской области.

"Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы", — заявил Бастрыкин на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках Петербургского международного юридического форума.