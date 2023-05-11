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11 мая, 12:29

Арсенал СВУ под Москвой и сообщники: Глава СКР раскрыл новые детали подрыва машины с Прилепиным

Бастрыкин: В Подмосковье нашли тайник с боеприпасами для подрыва авто Прилепина

<p>Место подрыва автомобиля писателя Прилепина. Обложка © ТАСС / Стрингер</p>

Место подрыва автомобиля писателя Прилепина. Обложка © ТАСС / Стрингер

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил новые подробности покушения на убийство писателя Захара Прилепина. По его словам, тайник с боеприпасами, с помощью которых была взорвана машина жертвы, находился в Московской области.

"Могу сказать, что нашли тайник в Московской области, где были боеприпасы", заявил Бастрыкин на сессии "Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Ещё одна деталь — обвиняемый в покушении на писателя был исполнителем. В планировании теракта ему помогали соучастники, правоохранители уже пытаются их установить.

Мурашко заявил, что о выписке Прилепина после покушения речь пока не идёт

Мурашко заявил, что о выписке Прилепина после покушения речь пока не идёт

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.

Андрей Бражников
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  • Александр Бастрыкин
  • Захар Прилепин
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  • Нижегородская область

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