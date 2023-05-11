Мурашко заявил, что о выписке Прилепина после покушения речь пока не идёт

Выписывать писателя Захара Прилепина, получившего ранения в результате покушения, пока рано, он продолжает лечение. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе сегодня из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию. [Выписка] — пока нет ещё", — отметил министр.