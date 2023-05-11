Регион

Уведомления отключены

11 мая, 10:27

Мурашко заявил, что о выписке Прилепина после покушения речь пока не идёт

Выписывать писателя Захара Прилепина, получившего ранения в результате покушения, пока рано, он продолжает лечение. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

"Нормальное состояние, продолжается лечение, в том числе сегодня из федеральных институтов приедут специалисты на консультацию. [Выписка] — пока нет ещё", — отметил министр.

"Зло будет поругано": Прилепин обратился к россиянам из больничной палаты на 9 Мая

"Зло будет поругано": Прилепин обратился к россиянам из больничной палаты на 9 Мая

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Михаил Мурашко
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров