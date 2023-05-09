Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 11:35

"Зло будет поругано": Прилепин обратился к россиянам из больничной палаты на 9 Мая

Нижегородский губернатор показал видео с Прилепиным из больничной палаты

<p>Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/glebnikitin_nn/2304?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Глеб Никитин</a></p>

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин. Обложка © Telegram / Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин показал видео с писателем Захаром Прилепиным, который находится в больнице после покушения. Кадры опубликованы в телеграм-канале главы региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / Глеб Никитин

"Мы с Захаром Прилепиным решили поздравить всех со святым праздником 9 Мая. Всего вам самого лучшего, победы нам и только победы", — сказал Никитин.

Прилепин в свою очередь заверил, что "всё зло будет поругано и порушено".

"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня. Работаем потихоньку и будем побеждать. Всё зло будет поругано и порушено", — заверил Прилепин.

Мурашко рассказал о состоянии выжившего при подрыве машины Прилепина

Мурашко рассказал о состоянии выжившего при подрыве машины Прилепина

Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Он получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. Суд арестовал Пермякова на два месяца. А Прилепин рассказал, что украинские ДРГ охотились за ним ещё в 2017 году.

Никита Никонов
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Политика
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров