"Зло будет поругано": Прилепин обратился к россиянам из больничной палаты на 9 Мая
Нижегородский губернатор показал видео с Прилепиным из больничной палаты
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин. Обложка © Telegram / Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин показал видео с писателем Захаром Прилепиным, который находится в больнице после покушения. Кадры опубликованы в телеграм-канале главы региона.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / Глеб Никитин
"Мы с Захаром Прилепиным решили поздравить всех со святым праздником 9 Мая. Всего вам самого лучшего, победы нам и только победы", — сказал Никитин.
Прилепин в свою очередь заверил, что "всё зло будет поругано и порушено".
"Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня. Работаем потихоньку и будем побеждать. Всё зло будет поругано и порушено", — заверил Прилепин.
Как сообщал Лайф, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Он получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. Суд арестовал Пермякова на два месяца. А Прилепин рассказал, что украинские ДРГ охотились за ним ещё в 2017 году.