"Зло будет поругано": Прилепин обратился к россиянам из больничной палаты на 9 Мая

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин показал видео с писателем Захаром Прилепиным, который находится в больнице после покушения. Кадры опубликованы в телеграм-канале главы региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и писатель Захар Прилепин поздравили россиян с Днём Победы. Видео © Telegram / Глеб Никитин

"Мы с Захаром Прилепиным решили поздравить всех со святым праздником 9 Мая. Всего вам самого лучшего, победы нам и только победы", — сказал Никитин.

Прилепин в свою очередь заверил, что "всё зло будет поругано и порушено".