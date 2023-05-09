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9 мая, 08:56

Мурашко рассказал о состоянии выжившего при подрыве машины Прилепина

Мурашко рассказал о состоянии выжившего после покушения Прилепина

<p>Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © <a href="https://t.me/sledcom_press/6650" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ

Писатель Захар Прилепин, выживший при подрыве автомобиля на трассе в Нижегородской области, получает всю медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Всё нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает", — ответил глава Минздрава на вопрос РИА "Новости".

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Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. Пермяков арестован.

Андрей Бражников
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