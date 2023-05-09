Мурашко рассказал о состоянии выжившего при подрыве машины Прилепина
Мурашко рассказал о состоянии выжившего после покушения Прилепина
Место подрыва автомобиля Захара Прилепина. Фото © СК РФ
Писатель Захар Прилепин, выживший при подрыве автомобиля на трассе в Нижегородской области, получает всю медицинскую помощь, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Всё нормально с Прилепиным, всю необходимую помощь получает", — ответил глава Минздрава на вопрос РИА "Новости".
Напомним, 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7 с Прилепиным. Писатель получил ранения, его водитель погиб. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Теракт". За подрыв авто задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков. Он признался в работе на спецслужбы Незалежной. Бомбу он запустил дистанционно. СКР опубликовал видео его допроса. Пермяков арестован.