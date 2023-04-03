Путин подписал пакет законов об интеграции новых регионов в судебную систему России

Президент России Владимир Путин подписал пакет из восьми законов о создании судов в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый блок законов предусматривает создание верховного и арбитражного суда в ДНР и ЛНР, а также областных и арбитражных судов в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, создаются Донецкий, Луганский, Херсонский и Запорожский гарнизонные военные суды, межрайонные, районные и городские суды.