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3 апреля, 08:31

Путин подписал пакет законов об интеграции новых регионов в судебную систему России

Президент России Владимир Путин подписал пакет из восьми законов о создании судов в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Первый блок законов предусматривает создание верховного и арбитражного суда в ДНР и ЛНР, а также областных и арбитражных судов в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, создаются Донецкий, Луганский, Херсонский и Запорожский гарнизонные военные суды, межрайонные, районные и городские суды.

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Во втором блоке законов речь идёт о порядке отбора кандидатов в первоначальные составы федеральных судов общей юрисдикции и арбитражного суда. Отбор будет проводить Высшая квалификационная коллегия судей РФ по результатам сдачи квалификационного экзамена претендентами на должности судей.

Ранее в Госдуму внесли проект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов. Также Лайф сообщал, что Правительство РФ одобрило создание свободной экономической зоны в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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kremlin.ru

Никита Никонов
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