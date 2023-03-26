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26 марта, 10:01

Правительство РФ одобрило создание свободной экономической зоны в новых регионах

Правительство РФ одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в четырёх новых регионах страны — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — отмечается в тексте.

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Отметим, что о планах создать свободную экономическую зону в новых регионах в октябре прошлого года заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. В рамках этого режима будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции по аналогии с теми, которые были введены в Крыму.

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Артур Белкин
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