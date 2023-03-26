Правительство РФ одобрило создание свободной экономической зоны в новых регионах

"Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — отмечается в тексте.

Отметим, что о планах создать свободную экономическую зону в новых регионах в октябре прошлого года заявил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. В рамках этого режима будут гарантированы налоговые и неналоговые преференции по аналогии с теми, которые были введены в Крыму.