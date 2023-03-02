Госдума приняла закон о создании особой экономической зоны на Курилах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий статус территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильские острова (Сахалинская область).
Речь идёт о территориях Курильского, Южно-Курильского и Северо-Курильского городских округов. ОЭЗ будет функционировать до 31 декабря 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области.
Для участников ОЭЗ на Курилах будут действовать таможенные упрощения, которые уже работают в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, регламентируются действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участников ОЭЗ, особенности надзора и госконтроля в этой зоне.
Кроме того, принятый Госдумой закон регламентирует особенности таможенного регулирования для ОЭЗ в Калининградской области, СЭЗ в Севастополе и Крыму, а также для свободного порта Владивосток.
Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину представят мастер-планы развития шести городов ДФО: Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Корсакова, Тынды и Северобайкальска. Кроме того, концептуальные мастер-планы также уже разработаны для Якутска, Находки, Анадыря, Уссурийска и Краснокаменска.
ТАСС / Юрий Смитюк