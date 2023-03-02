Госдума приняла закон о создании особой экономической зоны на Курилах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий статус территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильские острова (Сахалинская область).

Речь идёт о территориях Курильского, Южно-Курильского и Северо-Курильского городских округов. ОЭЗ будет функционировать до 31 декабря 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области.

Для участников ОЭЗ на Курилах будут действовать таможенные упрощения, которые уже работают в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, регламентируются действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участников ОЭЗ, особенности надзора и госконтроля в этой зоне.

Кроме того, принятый Госдумой закон регламентирует особенности таможенного регулирования для ОЭЗ в Калининградской области, СЭЗ в Севастополе и Крыму, а также для свободного порта Владивосток.