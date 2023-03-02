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2 марта, 11:41

Госдума приняла закон о создании особой экономической зоны на Курилах

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий статус территориальной особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильские острова (Сахалинская область).

Речь идёт о территориях Курильского, Южно-Курильского и Северо-Курильского городских округов. ОЭЗ будет функционировать до 31 декабря 2046 года. Соответствующие изменения вносятся в закон об ОЭЗ в Магаданской области.

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Для участников ОЭЗ на Курилах будут действовать таможенные упрощения, которые уже работают в территориальной ОЭЗ в Магадане. В частности, регламентируются действие таможенной процедуры свободной таможенной зоны, льготы и особенности декларирования товаров участников ОЭЗ, особенности надзора и госконтроля в этой зоне.

Кроме того, принятый Госдумой закон регламентирует особенности таможенного регулирования для ОЭЗ в Калининградской области, СЭЗ в Севастополе и Крыму, а также для свободного порта Владивосток.

Ранее сообщалось, что президенту России Владимиру Путину представят мастер-планы развития шести городов ДФО: Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Корсакова, Тынды и Северобайкальска. Кроме того, концептуальные мастер-планы также уже разработаны для Якутска, Находки, Анадыря, Уссурийска и Краснокаменска.

Обложка ©

ТАСС / Юрий Смитюк

Никита Никонов
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