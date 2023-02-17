Путину представят мастер-планы развития шести городов ДФО

Мастер-планы развития шести городов Дальневосточного федерального округа — Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Корсакова, Тынды и Северобайкальска — в ближайшее время будут представлены президенту России Владимиру Путину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полпреда в ДФО Юрия Трутнева.

"Мастер-планы шести городов — Улан-Удэ, Читы, Южно-Сахалинска, Корсакова, Тынды и Северобайкальска — в ближайшее время будут представлены главе государства. Планы Владивостокской (Владивосток, Артём, Большой Камень) и Хабаровской агломераций будут представлены главе государства на Восточном экономическом форуме в сентябре. В высокой степени готовности находится разработка мастер-планов Магадана, Благовещенска, Нерюнгри", — отмечается в тексте публикации.

Кроме того, концептуальные мастер-планы уже разработаны для Якутска, Находки, Анадыря, Уссурийска и Краснокаменска, ещё для шести городов — Свободного, Белогорска, Биробиджана, Арсеньева, Комсомольска-на-Амуре, Советской Гавани — находятся на стадии разработки.

"Мы идём вперёд. Может быть, не везде так активно, как хотелось бы. Но есть позитивный пример Петропавловска-Камчатского. План развития краевой столицы утверждён правительством, и коллеги приступили к реализации плана развития города. Надеюсь, что шаг за шагом и другие города будут приступать к воплощению своих проектов", — отметил помощник президента РФ Максим Орешкин.