В ГД внесли проект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов

В пояснительной записке отмечается, что при проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях отдельные положения закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" могут устанавливаться законами регионов в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан.