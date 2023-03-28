В ГД внесли проект о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов
В Государственную думу внесён законопроект, наделяющий новые регионы России правом устанавливать особенности проведения выборов. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке отмечается, что при проведении выборов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях отдельные положения закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" могут устанавливаться законами регионов в целях обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализации и защиты избирательных прав граждан.
Авторами законопроекта являются сенаторы Андрей Клишас и Вячеслав Тимченко, а также депутаты Павел Крашенинников, Дмитрий Вяткин, Леонид Ивлев, Дмитрий Ламейкин, Алексей Диденко и Владислав Даванков.
Ранее Лайф сообщал, что в Херсонской области сформирована региональная избирательная комиссия. Выборы в законодательный орган региона пройдут во второе воскресенье сентября, 10-го числа, в единый день голосования в России.
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