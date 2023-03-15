Центризбирком получил заявки на проведение онлайн-голосования из 25 регионов

Центризбирком рассматривает заявки на проведение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в 2023 году. Там получили информацию из 25 российских регионов.

"Мы внимательно рассмотрим поступившие заявки, разберём все плюсы и минусы применения ДЭГ на той или иной территории. И только потом определим те субъекты, которые будут максимально готовы к проведению дистанционного электронного голосования", — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.