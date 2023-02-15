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15 февраля, 10:09

ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов для новых регионов России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов России с правом решающего голоса. Четверо из них были главами комиссий субъектов во время референдумов.

"Центральной избирательной комиссией России предлагаются кандидатуры в состав избирательных комиссий регионов, вошедших в состав Российской Федерации после проведённых народных референдумов. При этом мы все прекрасно понимаем, какая важная, ответственная, огромная работа им предстоит", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.

Она добавила, что в первую очередь ЦИК поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы регионов во время организации и проведения референдумов.

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"И логично, что мы подкрепляем их специалистами, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в Российской Федерации избирательным стандартам и в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования, органично влиться в нашу избирательную систему", — отметила председатель ЦИК.

Таким образом, Центризбирком предложил временно исполняющему обязанности главы Донецкой Народной Республики назначить членом избирательной комиссии ДНР с правом решающего голоса Владимира Высоцкого, Народному совету ДНР — Анну Найденко, врио главы Луганской Народной Республики — Елену Кравченко, Народному совету ЛНР — Марианну Скорнякову, врио губернатора Запорожской области — Галину Катющенко и Елену Сивенкову, врио губернатора Херсонской области — Сергея Высотина и Марину Захарову.

Ранее стало известно, когда пройдут выборы главы ДНР.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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