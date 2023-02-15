ЦИК предложила к назначению восемь членов избиркомов для новых регионов России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ предложила восемь кандидатур на должности членов избиркомов новых регионов России с правом решающего голоса. Четверо из них были главами комиссий субъектов во время референдумов.

"Центральной избирательной комиссией России предлагаются кандидатуры в состав избирательных комиссий регионов, вошедших в состав Российской Федерации после проведённых народных референдумов. При этом мы все прекрасно понимаем, какая важная, ответственная, огромная работа им предстоит", — подчеркнула глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания.

Она добавила, что в первую очередь ЦИК поддерживает тех, кто возглавлял избирательные системы регионов во время организации и проведения референдумов.

"И логично, что мы подкрепляем их специалистами, которые помогут коллегам адаптироваться к действующим в Российской Федерации избирательным стандартам и в краткий срок, оставшийся до единого дня голосования, органично влиться в нашу избирательную систему", — отметила председатель ЦИК.